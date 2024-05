As revelações do tarot desta terça-feira (7) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão – O Julgamento

23 de julho – 22 de agosto

Chegou a hora de se avaliar e perceber que seu caráter não lhe permite avançar mais para consolidar um relacionamento.

Virgem - A força

23 de agosto a 22 de setembro

Tempos difíceis chegam e com sua determinação e força de vontade você conseguirá superar.

Libra - O Mundo

23 de setembro a 22 de outubro

É a carta do tarot de hoje que lhe diz que todo o mal e as pedras que forem colocadas no seu caminho, você vencerá.

Escorpião - tolo

23 de outubro – 21 de novembro

Você está sem rumo na vida e deve encontrar tempo para se concentrar no que deseja fazer no futuro. Então foque neste momento.

Com informações do site Nueva Mujer