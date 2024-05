As 5 mulheres do zodíaco mais sexuais: sua sensualidade vai te derreter

De forma geral, as mulheres sabem muito bem quais são seus pontos-chave na hora do sexo, assim como também sabem como dar prazer ao seu amado. No entanto, no zodíaco, há cinco mulheres que possuem esses atributos de forma um pouco mais ativa. Elas são as de Leão, Capricórnio, Peixes, Virgem e Sagitário.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Elas são todas feras, sabem muito bem o que atrai, como chamar a atenção, como se sentir desejada, porque têm um grande poder de observação. Estão sempre disponíveis, mas também sabem se afastar para causar essa necessidade em seu parceiro. Além disso, são muito brincalhonas e adoram sempre o contato com o outro, por isso muitas vezes os outros pensam que ela deseja um encontro íntimo, quando na realidade não é assim.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Elas são meninas muito seguras de si mesmas, de seus corpos, amam cada detalhe e o conhecem perfeitamente, por isso sabem como explorá-lo quando colocam a sedução em ação, na qual também são mestras. Elas adoram as coisas de duplo sentido, geralmente estão pensando em sexo. Além disso, gostam muito de brincar com a imaginação do outro, criando grandes expectativas que sempre cumprem. No entanto, tudo isso com quem realmente as atrai.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Sabe que com o movimento do seu corpo pode seduzir, então não hesita em balançar os quadris, mexer nos cabelos ou acariciar os lábios para transmitir ao seu parceiro que a ‘hora feliz’ chegou. Em sua vida cotidiana são bastante simples, mas quando se trata da mera hora do sexo, se transformam em verdadeiras profissionais da sensualidade. Elas podem querer prazer em alguns dias e em outros dar todo o prazer do mundo. Isso é algo que os homens adoram.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A passividade não está entre as suas características, pois estão sempre incitando um encontro, a sedução. De uma forma ou de outra, fazem-se sentir. São aquelas que criam expectativas em seus parceiros sobre o que os espera ao chegar em casa ou ao terminar o dia. Gostam de alimentar o desejo de quem amam, para mantê-lo ativo. Elas desfrutam muito do sexo rápido, mas preferem o prolongado, onde possam ter todo o tempo para alcançar o orgasmo de várias maneiras possíveis.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Elas adoram explorar-se. Não vão esperar por outra pessoa para sentir prazer. Sabem muito bem quais são seus pontos mais erógenos e não hesitam em ativá-los quando não conseguem dormir ou estão muito estressadas. Um orgasmo fingido não está entre seus atos, porque elas sempre vão com a verdade na frente, então preferem dizer que não chegaram a te fazer feliz com uma mentira. Apelam muito pelo mistério e se apoiam em seu cabelo e voz para conseguir essa sedução infalível.