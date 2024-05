As unhas baby french são delicadas e sutis

Adeus unhas francesas! As unhas baby french são a nova tendência que está arrasando em 2024, veja como são usadas

O estilo de unhas francesas está de volta como tendência em 2024, mas com algumas mudanças que o tornam muito sutis e elegantes. Foi a manicure que Lady Di popularizou e ao longo dos anos as celebridades decidiram adotar.

Segundo os especialistas, é o design de unhas mais atemporal e clássico que é sempre reinterpretado e volta a estar na moda a cada temporada.

Suas combinações mudam constantemente, mas a sua simplicidade e sofisticação são sempre a base dessa tendência.

O estilo de manicure Baby French está se impondo

A clássica manicure francesa de 2024 saiu das tendências para dar lugar às unhas ‘Baby French’, uma adaptação moderna que promete conquistar mulheres de todos os estilos, desde as mais clássicas até as mais românticas.

De acordo com a revista Clara, algumas celebridades como Bella Hadid ou Margot Robbie transformaram esta manicure no must da temporada.

A principal diferença com a francesa clássica reside na sutileza: uma linha branca ultrafina se torna a protagonista sobre uma base levemente rosada. É uma evolução natural que mantém a elegância do estilo clássico, mas adiciona um toque moderno e fresco.

Para inovar o baby french em sua versão mais ousada

Se quiser ir além do clássico, mas mantendo esse estilo coquete e delicado, o ideal é arriscar mudar a cor da linha superior da unha.

Esta opção em tom azul-pastel é perfeita para o verão. Também é possível optar pelas cores de unhas em tendência para 2024, como verde ou magenta.

Características das unhas baby french