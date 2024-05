Você lava os ovos antes de cozinhá-los? Saiba por que é perigoso fazer isso

Os ovos são uma rica fonte de proteína, por isso os nutricionistas concordam que são um excelente substituto da carne. São um alimento que pode ser apreciado de várias formas, seja cozido, frito, em salada e com diferentes combinações.

No entanto, há pessoas que lavam muito bem a casca antes de guardá-los em casa, pois acreditam que assim tudo estará mais limpo e saudável, mas é o contrário: lavar os ovos antes de cozinhá-los é perigoso para a saúde.

Ao lavar os ovos, todas as bactérias presentes na casca podem se espalhar para diferentes partes da cozinha, incluindo a salmonela, e consequentemente, para outros alimentos que são manuseados neste espaço.

"A professora colaboradora do mestrado em Nutrição e Saúde da Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Amparo Gamero Lluna, explicou que é fundamental não lavá-los, pois dessa forma possíveis bactérias da casca podem ser veiculadas para o interior, como a salmonela, que é um patógeno alimentar", conforme relatado pelo El Español.

Ele também explicou que ao lavar os ovos, a casca perde a película protetora ou película proteica que impede a entrada de bactérias.

Os ovos e mais pontos importantes sobre a sua lavagem

Ovos Referencial

O El Confidencial apresentou o parecer da especialista Any Leigh Mercree, que indicou que os ovos não devem ser lavados porque, como a casca é porosa, ao fazê-lo, a água empurrará todas as bactérias para o interior. O dano é pior se a água for fria.

A seguir, apresentamos vários artigos neste meio sobre por que não se deve lavar os ovos:

-A cutícula protetora: os ovos têm uma camada natural chamada cutícula, que se forma durante o processo de formação da casca. Esta cutícula atua como uma barreira protetora contra bactérias e microorganismos. Ao lavá-los, removemos esta camada, deixando a casca mais vulnerável à contaminação.

-Risco de contaminação cruzada: ao lavar os ovos, existe a possibilidade de espalhar bactérias presentes na casca para outras superfícies da cozinha, como utensílios e bancadas, aumentando as chances de contaminar outros alimentos ou áreas de preparação.

-Óleo mineral comestível: após lavar os ovos, aplica-se uma película de óleo mineral comestível na superfície. Essa película substitui a cutícula e ajuda a proteger o ovo de possíveis bactérias. No entanto, é preferível não lavá-los em primeiro lugar.

Em resumo, não lave os ovos antes de cozinhá-los. Se decidir fazê-lo, use água morna e evite sabão, embora seja melhor deixá-los como estão se os comprou no supermercado, para manter as bactérias onde realmente pertencem.

Então, da próxima vez que preparar seus ovos, lembre-se de manter essa valiosa cutícula intacta e aproveite suas refeições sem preocupações.