Selena Gomez adereça-se à tendência que apenas os especialistas em moda entendem

Ao longo de sua bem-sucedida carreira artística, Selena Gomez não só se consolidou como uma das estrelas mais talentosas e poderosas de Hollywood, mas também como uma das que possui o melhor estilo.

Seja no tapete vermelho, em um evento especial ou em um encontro casual com seu namorado, o produtor Benny Blanco, a cantora sempre encanta com seus visuais chic, inovadores e em dia com as últimas tendências da moda.

Assim como fez nos últimos dias ao comparecer a um evento de sua marca, Rare Beauty, exibindo um outfit com o qual ela provou uma tendência polarizadora que as pessoas que não entendem de moda não conseguem compreender.