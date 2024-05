Quando Mercúrio Retrógrado voltará a ocorrer em 2024 e como devemos nos preparar?

Todos os amantes da astrologia estão cientes de que é importante saber quando o Mercurio Retrógrado voltará este 2024, para ficarmos alertas e nos prepararmos para o que está por vir. Para os signos do zodíaco, essas fases trazem problemas com a comunicação e a tecnologia, resultando em atrasos, problemas ou contratempos inesperados.

Conforme explicado por Glamour, “da Terra, podemos ver uma ilusão óptica que faz parecer que Mercúrio está se movendo para trás. Como é o planeta mais rápido do nosso sistema solar, e também está especialmente próximo da Terra, Mercúrio retrocede cerca de três ou quatro vezes por ano”, o que gera agitações em nossas vidas.

Mercúrio retrógrado Trará mudanças para todos os signos (Imagen de Freepik)

Quando Mercúrio Retrógrado voltará a ocorrer em 2024?

A primeira delas marcada no calendário já passou, pois foi de 2 de abril de 2024 a 25 de abril. Mercúrio Retrógrado voltará a nos afetar em 5 de agosto de 2024 a 28 de agosto e de 26 de novembro de 2024 a 15 de dezembro.

Para o próximo ciclo marcado em agosto, ele retrogradará em Virgem, o que poderá afetar nosso desempenho no trabalho. A mesma fonte assegura que "os métodos e rotinas que sempre funcionaram simplesmente não o farão. É melhor verificar o trabalho concluído antes de entregá-lo", para evitar maiores inconvenientes.

Agosto e novembro serão meses intensos sob sua influência | (Foto: Unsplash)

As conversas sobre dinheiro virão à tona e é melhor pensar 20 vezes antes de gastá-lo ou investi-lo desnecessariamente nos próximos dias.

Por outro lado, no Mercúrio Retrógrado de novembro e dezembro, vamos focar em temas de encarar as coisas com humor e serenidade. Ele estará transitando pelo signo de Sagitário, então viagens, projetos e expectativas podem dar errado, com cancelamentos e reviravoltas inesperadas. “Concentre-se no que está ao seu redor e em sua casa, assim você superará o Mercúrio retrógrado sem problemas”, recomendam.