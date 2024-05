O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário - Carta da Política

Manter uma máscara, influências negativas e as conexões apenas por conveniência podem atrasar bastante sua vida. As portas de uma nova visão querem se abrir e o fazer florescer de verdade, mas é importante permitir que essa consciência mais positiva atue em sua vida.

Capricórnio – Carta das Projeções

Comparação e uma visão sobre alguém ou um momento da vida que já não corresponde com a realidade, mas continua fazendo mal a você. É hora de se libertar da paranoia e pensamentos que não o deixam aproveitar as coisas simples e positivas da vida, que podem inspirar e trazer felicidade verdadeira.

Aquário – Carta da Harmonia

Sua essência sensível, intuitiva e muitas mensagens do coração se sobressaem agora. É hora de ouvir e compreender os sinais que chegam, conectando-se consigo mesmo e com a verdade. O momento é de florescer e crescer, aceite a maturidade agora.

Peixes – Carta do Isolamento

Não se canse tanto ao ponto de não ter energia para poder pensar em coisas felizes e viver os momentos especiais com as pessoas que aprecia. O isolamento tende a afastar o êxito e a celebração que você deveria ter. É hora de romper com aquilo que drena sua energia e otimismo para dar lugar a caminhos mais corretos, produtivos e otimistas.