O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Amizade

Existe uma energia em sua vida de conexão muito poderosa. Se abra ao novo e a compartilhar suas vivencias, momentos e positividade. Existem amizades que chegam para integrar e transformar a existência em algo melhor. Essa pessoa que abre seu mundo e entrega apoio pode o fazer ser ainda melhor.

Virgem - Carta da Culpa

Os rompimentos de laços possam e as mudanças da vida chegam para transformar sua realidade. Saiba dar os novos passos e se libertar da culpa e do controle que influenciam sua mente negativamente. É hora de usar intuição, pois ela pode se comunicar com você de forma importante.

Libra - Carta do Forasteiro

Momento de olhar para fora e tentar descobrir mais sobre o mundo, as pessoas e a união. Não se isole mais e arrisque-se levar uma visão aventureira para além das barreiras; elas são menores do que você pensa e com a ajuda de aliados verdadeiros, podem ser ultrapassadas de uma vez por todas. Quem não se arrisca, não colhe nada novo.

Escorpião – Carta da Confiança

É momento de confiar na sua sabedoria e coragem para conseguir o que quer, mas sem perder a inocência de ser um aprendiz e um apreciador dos pequenos detalhes que também podem trazer muita felicidade. É importante estar aberto as surpresas do caminho e não ficar inseguro por precisar improvisar. Aproveite a jornada e ela se tornará um capítulo cheio de beleza no seu livro da vida.