Ele volta para você? Isso é o que um homem faz quando te vê feliz depois de superar a separação

Há muitas razões pelas quais um homem quando te vê feliz e que você superou a ruptura, retorna, se arrepende ou pede uma segunda chance. Alguns tendem a evitar as emoções causadas pela separação e só percebem que realmente te perderam quando te veem empoderada e avançando para o próximo episódio da sua vida.

De acordo com o portal Psicologia Online, também é importante considerar se a pessoa em questão é narcisista, pois eles não suportam ver suas vítimas felizes e farão de tudo para exercer controle ou manipulação sobre elas novamente. Eles sentirão inveja ou ciúmes porque não têm o bem-estar que você demonstra, então desencadearão sua falta de empatia e inseguranças.

Se você superou, não preste atenção à reação dele, enfoque em você | (Imagen de Press Foto en Freepik)

O que um homem faz quando te vê feliz depois de superar a ruptura

A reação de um homem ao te ver feliz após superar a ruptura pode variar dependendo do caso, mas irá desde a genuína felicidade por te ver bem se o relacionamento terminou bem (manifestada em uma mensagem de texto ou um abraço), até se sentir magoado porque ele ainda está passando pelo luto que a separação deixou, não encontrou mais ninguém ou ainda te ama.

Se for esse segundo caso, ele poderia tentar quebrar o contato zero para saber de você, contar sobre seu desconforto ou mostrar mudanças em seu comportamento do nada, como indiretas nas redes sociais ou tentar chamar atenção interagindo com seu conteúdo.

Um homem narcisista poderá inclusive se tornar violento ou controlador com você | (Freepik)

Se não houve tempo para processar a separação, é possível que te impacte vê-lo, pois todos os sentimentos que ele tinha por você voltarão, ele se lembrará da sua presença e até poderá pedir para reconsiderar a separação ao notar que você está tão bem. Pode até desenvolver atitudes competitivas, começando a ostentar novas conquistas.

No entanto, se for um narcisista, "pode sentir que está perdendo o protagonismo ou que não é capaz de gerar a mesma felicidade em sua vida. Essa disparidade entre a felicidade dos outros e sua própria sensação de vazio ou insatisfação pode intensificar seus sentimentos de inferioridade", afirmam.