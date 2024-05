Curvilínea, magra? A saia que você deve usar nesta estação de acordo com seu tipo de corpo

Uma peça que não pode faltar nesta estação, ou em qualquer época do ano é a saia, que deve ser escolhida de acordo com nosso tipo de corpo. Embora seja muito versátil e combine bem com tudo, dessa forma, realçaremos os atributos e reduziremos a atenção das áreas que nos causam inseguranças.

De acordo com a Vogue, a inspiração para este 2024 são os modelos cuja “inspiração gira em torno dos anos 90, com saias de cetim ou transparentes que se misturam com peças de malha ou camisas sóbrias. Também há espaço para saias jeans de silhueta maxi e, é claro, as mini-saias ocupam um lugar de destaque”.

Saia lápis

Embora não sejam tão comuns como há uma década, são infalíveis para compromissos de trabalho ou formais. No entanto, beneficiam as mulheres com proporções de quadris e ombros proporcionais e cintura pequena. Vão realçar suas curvas e a parte de cima sempre deve ser colocada por dentro da saia para parecer mais estilizada.

Saia plissada

São ideais para mulheres magras que desejam ou podem adicionar volume à parte inferior do corpo sem ficarem visualmente desequilibradas. Também é válido para mulheres com corpo de ampulheta, que podem se divertir com cores e texturas, no estilo Carrie Bradshaw.

Saia evasê

Se tiver gordurinhas ou barriguinha para disfarçar, esta será a sua melhor amiga, pois desvia a atenção dessa área e direciona todos os olhares para a cintura, que parecerá pequena. O modelo wrap também fica fabuloso nelas.

Saia evasê

É a aliada das mulheres com corpo retangular, ou muito ‘quadrado’, que precisam de uma ajudinha para parecer que têm uma cintura fina. O efeito é maior se você adicionar um cinto. Deixe as saias mais alongadas, abaixo dos joelhos, para as mais altas.