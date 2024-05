Blindagem de unhas: vale a pena investir?

A blindagem de unhas é uma técnica cada vez mais adotada por aqueles que desejam fortalecer unhas naturais frágeis, quebradiças, ou para quem está tentando deixar o hábito de roer as unhas.

Este método envolve a aplicação de uma camada protetora de gel sobre as unhas, proporcionando maior resistência contra danos físicos e exposição a produtos químicos, além de prolongar a durabilidade do esmalte.

Técnica passo a passo

O procedimento de blindagem de unhas começa com o lixamento cuidadoso da superfície das unhas para garantir que o gel adira de maneira eficaz.

Após o lixamento, aplica-se uma solução à base de álcool para desinfetar completamente as unhas. Em seguida, são aplicadas camadas de primer ácido, que tem propriedades antissépticas, e primer em gel.

As unhas são então expostas à luz ultravioleta em uma cabine especial para secar e endurecer as camadas aplicadas.

Este processo é repetido antes de finalizar com o top coat, que adiciona brilho e assegura a fixação de todos os produtos usados no procedimento. Com a blindagem completa, as unhas estão prontas para serem esmaltadas.

Os benefícios desta técnica são notáveis. As unhas se tornam mais robustas, menos susceptíveis a quebrar e a lascar, além de apresentarem uma superfície mais lisa e sem irregularidades.

Reprodução

O esmalte aplicado sobre a blindagem tende a durar até 20 dias sem descascar, um grande atrativo para quem busca praticidade e longevidade na manicure.

No entanto, a blindagem de unhas não está isenta de desvantagens. O custo pode ser uma barreira, pois é geralmente mais elevado do que uma manicure tradicional, devido aos produtos especializados e ao processo mais complexo envolvido.

Se a aplicação ou remoção da blindagem não for feita corretamente, pode acabar por enfraquecer as unhas naturais.

Além disso, essa técnica requer manutenção regular, aproximadamente a cada 15 a 20 dias, para manter a aparência e a integridade das unhas blindadas.

É importante destacar que a blindagem de unhas é um método de proteção e não um tratamento para unhas doentes ou extremamente danificadas.