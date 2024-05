As previsões do tarot desta semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Haverá novos objetivos e metas. Será um bom momento de trabalho, mas se você for sério e responsável. Você tem que tentar realizar as buscas, pois elas podem estar relacionadas a outras finalidades. Sua cor da sorte: creme.

Capricórnio

Haverá demandas no trabalho. Você deve enfrentar desafios e tentar evitar conflitos com superiores. Se houver determinação, os objetivos serão alcançados com certa facilidade, então aproveite. Sua cor da sorte: verde mar.

Aquário

Recursos e materiais devem ser aproveitados, pois com a combinação de competências podem ser importantes para atingir os objetivos traçados. Haverá força mental, então aproveite. Sua cor da sorte: toranja.

Peixes

Trabalho complicado e semana pessoal intensa. Você não precisa ser excessivamente exigente consigo mesmo. Será um bom dia para interagir com outras pessoas e estabelecer vínculos. Sua cor da sorte: morango.

Com informações do site C5N