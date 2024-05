As previsões do tarot desta semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A principal emoção desta semana será a alegria. Muita esperança para atingir os objetivos, mas também com tranquilidade. Será um bom momento de trabalho, embora seja preciso estar atento às novidades e ao que acontece. Sua cor da sorte: safira.

Virgem

Semana com nervosismo tanto pessoal quanto no trabalho. Pode ser um dia difícil de trabalho devido à intensidade, você vai se sentir cansado. É preciso evitar discussões e praticar esportes. Sua cor da sorte: bege.

Libra

Haverá inquietação que será gerada pelo alto grau do ego. Você conseguirá cumprir seus objetivos, mas com organização e contatos com seus entes queridos. Você deve ter determinação para enfrentar um momento difícil. Sua cor da sorte: fúcsia.

Escorpião

Você se sentirá principalmente na defensiva, com pensamentos tristes. É preciso ter cuidado com o caráter, pois isso pode levar a dificuldades desnecessárias que podem ser evitadas com controle. Sua cor da sorte: chá verde.

Com informações do site C5N