As previsões do tarot desta semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Momento nervoso. Você tem que organizar suas ideias e não gerar tensão com os outros. Tenha cuidado com seu caráter, ele pode causar problemas no relacionamento com outras pessoas, então fique atento. Sua cor da sorte: cereja.

Touro

Devemos tornar nossas emoções conhecidas e deixar que nossos entes queridos saibam como nos sentimos. Atenção aos familiares. Você não deve guardar rancor, mas sim planejar e pensar nos seguintes desafios. Sua cor da sorte: azeitona.

Gêmeos

Pode ser uma semana complicada emocional e profissionalmente. Você deve encontrar tranquilidade e uma pausa. Os esportes podem ser importantes. O mais importante é tentar manter a calma. Sua cor da sorte: ciano.

Câncer

Há chances de que seja um momento em que o nervosismo seja perceptível em diversas áreas. Os conflitos não devem ser gerados porque podem ser perigosos. Você deve ter otimismo, embora possa ser difícil. Sua cor da sorte: jato.

Com informações do site C5N