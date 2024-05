As 5 cores de roupa que mais envelhecem

As cores de roupa que mais envelhecem

Acredite ou não, as cores de roupas também envelhecem e é por isso que existem certas tonalidades que você deve afastar do armário aos 40 e 50 anos, se estiver procurando uma imagem moderna, fresca e jovial. Isso não significa que vamos nos despojar da elegância, mas sim que estaremos um pouco mais perto de realçar nossos atributos naturais sem muito esforço.

Sim, a roupa pode adicionar anos se não soubermos escolhê-la sabiamente, algo que não se resume apenas à textura, design, corte ou tipo de corpo, mas também à cor, a qual dizem que até afeta o estado de espírito.

As cores de roupa que mais envelhecem a partir dos 50 anos

Bege

Sabemos que amamos o nude ao máximo, mas a partir dos 40 e especialmente aos 50 anos, seria bom dar uma pausa em nossos looks, recomendam da Vanidades. “Embora possa parecer um tom neutro e elegante, o bege tende a apagar a pele e a fazer com que nosso rosto pareça sem vida. Algo semelhante ocorre com certos tons pastel”, nos lembram.

Verde escuro

Embora pareça sofisticado em pequenas doses, não exagere com um visual monocromático nessa cor, pois realmente não favorece a maioria dos tons de pele. É muito sóbrio e entediante aos olhos, então use apenas em pequenas doses.

Cinza

"Embora o cinza seja uma cor muito versátil e elegante, pode parecer um pouco severo e entediante, especialmente se usarmos perto do rosto", dizem. Em saias ou calças é o mais recomendado.

Preto

É o tom mais clássico e sóbrio por excelência, mas lembre-se de que ele endurecerá seus traços e aumentará sua idade, então não abuse dele. “Se quiser dar um toque de luminosidade ao seu visual, pode combinar o preto com tons mais suaves como o branco ou o rosa”, recomendam.

Marrom

Por último, temos o marrom, outra cor que pode adicionar anos à sua aparência. “Embora o marrom seja uma cor muito quente e acolhedora, pode parecer um pouco apagado e entediante se usarmos em grandes quantidades”. Por isso, sempre combine com um tom mais atraente.