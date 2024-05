3 tênis esportivos em tendência para esta estação: os amantes da corrida vão querer

Os corredores habituais sabem que ter um bom desempenho no running, footing ou jogging não depende apenas da consistência, mas também de usar um bom par de tênis esportivos.

E não importa o tipo de corredor que sejam ou o terreno que prefiram, o que realmente importa é o tênis que eles usam para praticar essa atividade física, seja ao ar livre ou em ambientes fechados.

Felizmente, o mundo dos calçados esportivos está sempre se atualizando, então nunca faltam opções inovadoras e em tendência e não haverá exceções durante esta temporada.

Portanto, se estiver procurando por um par de tênis de corrida modernos nesta temporada, continue lendo para conhecer três dos mais novos da Nike para todos os tipos de corredores, de acordo com o PopSugar.

Nike Vaporfly 3 se gosta de correr na estrada

Os corredores que adoram a estrada costumam preferir um calçado que os ajude a aumentar a velocidade e impulsioná-los. Um com essas características que estará em alta será o Nike Vaporfly 3.

O design, cujo custo é de US$260 na loja oficial, é projetado com uma entressola volumosa que permite reduzir o peso na parte interna do pé do corredor.

Desta forma, dá uma maior estabilidade aos movimentos para que possam correr muito mais rápido, com um ritmo mais firme e por mais tempo. Além disso, possui uma grande respirabilidade.

Nike Vaporfly 3 Nike | (Cortesía de Nike)

Nike Pegasus Trail 5 se gosta de correr em vários terrenos

Os corredores que gostam tanto do asfalto quanto das trilhas não precisam de tênis diferentes para cada terreno, mas sim de um que se adapte a todos os solos, e esses são os Nike Pegasus Trail 5.

Com um preço de US$150, este calçado se adapta facilmente tanto ao asfalto quanto à terra com sua entressola de espuma ultrassensível, tornando-os macios e estáveis em todas as corridas.

A malha está firme nas áreas mais desgastadas para uma melhor proteção e tem menos borracha na sola externa para uma transição suave entre terrenos, que também cobre a ponta para maior durabilidade.

Nike Pegasus Trail 5 Nike | (Cortesía de Nike)

Nike Zegama 2 se gosta de terrenos desafiantes

Se todas as suas corridas são em terrenos instáveis, desde solo rochoso até íngreme, você precisa de um sapato que se adapte a todos eles, e os Nike Zegama 2 são ideais para atender a essa demanda.

Feito com uma entressola de espuma responsiva para amortecimento, o sapato de US$180 ajuda a manter um ritmo normal em qualquer terreno, não importando o quão irregular seja.

A característica mais especial é o padrão de travas na sola com uma banda de rodagem profunda na borracha que se assemelha à de um pneu de trator. Seu design amplo garante tração segura.