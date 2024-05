3 amuletos infalíveis para atrair prosperidade e sucesso por meio dos sapatos.

Louro

Não é só eficaz apenas quando você o calça, mas também quando está dentro da carteira. Para funcionar é necessário que esteja limpa, pois esta filosofia chinesa dá grande importância à ordem e à limpeza.

Na verdade, considera que “sujeira e coisas velhas ou quebradas impedem o fluxo de energia positiva”. Você deve introduzi-lo usando um ramo de louro em ambos os lados e pode deixar pelo tempo que você quiser para “abrir os caminhos para o sucesso”.

Uma nota

O dinheiro atrai mais dinheiro e é por isso que tanto as moedas quanto as notas são ímãs para lhe trazer maior prosperidade e novas oportunidades. Claro que fazem a ressalva de que devem ficar do lado esquerdo e quanto maior for a denominação, mais isso vai te ajudar.

Da mesma forma, recomendam colocar 12 moedas dentro do sapato, de preferência nos dias em que você terá mais atividade para carregá-los com muita energia. É possível porender com uma fita adesiva pensando no conforto ao pisar o dia todo.

Canela

Por fim, entre os amuletos que são usados nos sapatos para atrair prosperidade, destaca-se também a canela, que com sua essência doce, “purifica a aura e apela à riqueza”.

Pode ser utilizado em ramo ou em pó, mas esta última apresentação é mais conveniente.

Com informações do site Nueva Mujer