Qual é o seu trabalho ideal de acordo com o seu signo? Veja o que diz a Inteligência Artificial

Se você acredita no zodíaco e na tecnologia, esta nota é ideal para você. Não é segredo para ninguém que a Inteligência Artificial é uma ferramenta que ganha cada vez mais espaço no mundo, tornando-se atualmente um dos instrumentos de apoio mais utilizados, tanto para gerir problemas como para orientar outros, especialmente em conceitos de trabalho.

Encontrar e permanecer em um emprego atualmente tornou-se um desafio, em um momento onde predomina a alta demanda e a competição de participantes, no entanto, a Inteligência Artificial tem buscado unir dois conceitos para ajudar aqueles que ainda não descobriram com precisão seu potencial na área de trabalho e assim orientá-los com base nas virtudes que são atribuídas de acordo com seus signos do zodíaco.

A seguir, mostramos as carreiras que cada signo deveria seguir de acordo com a Inteligência Artificial.

Áries

Capacidade de vendas, empreendedorismo, esportes ou liderança em organizações dinâmicas, são algumas das referências que a IA aponta para Áries, devido à sua energia, espírito pioneiro e determinação. Eles são líderes naturais.

Touro

Funções relacionadas com a banca, administração, jardinagem ou gastronomia. Os taurinos são práticos e pacientes, por isso sempre buscam ambientes de trabalho que lhes proporcionem estabilidade e paz.

Gêmeos

Jornalistas, comunicadores, vendedores ou profissionais de tecnologia da informação. Os geminianos são caracterizados pela curiosidade e adaptação, por isso, trabalhos que lhes permitem interagir com diferentes pessoas e mudar de tarefas com frequência são ideais para eles.

Câncer

Enfermagem, aconselhamento, educação ou trabalho social podem ser muito gratificantes para eles. Os cancerianos tendem a ser pessoas sensíveis que demonstram e também cuidam das emoções ao seu redor, valorizam a comunicação e a segurança emocional no trabalho.

Leão

Os leões são signos chamativos por natureza, começando pelo astro que os rege, o sol, daí o seu talento inato para trabalhos como: atuação, design, gestão de eventos ou empreendedorismo, são perfeitos para eles.

ARCHIVO - Una persona trabaja en una computadora portátil en North Andover, Massachusetts, el 19 de junio de 2017. (AP Foto/Elise Amendola, Archivo) AP (Elise Amendola/AP)

Virgem

Contabilidade, pesquisa, medicina ou engenharia, são algumas das carreiras que se destacam para os virginianos. Os nascidos sob este signo são detalhistas, analíticos e perfeccionistas, razão pela qual são bastante habilidosos na resolução de problemas.

Libra

Direito, relações públicas, mediação ou design gráfico são adequados para eles. Os librianos são equilibrados, sociáveis e amantes da harmonia. Eles gostam de trabalhar em equipe.

Escorpião

Os escorpiões são apaixonados, intuitivos e determinados. Eles gostam de desafios emocionantes e têm uma profunda capacidade de investigar e descobrir a verdade. Tarefas que exigem profundidade emocional e mental, como psicologia, investigação criminal, terapia ou análise de dados, podem ser perfeitas para eles.

Sagitário

Os sagitarianos são aventureiros, otimistas e filosóficos. Eles gostam de liberdade e exploração, e têm um forte desejo de expandir seus horizontes. Profissões que lhes permitem viajar, aprender e experimentar diferentes culturas, como jornalismo de viagem, ensino de idiomas, turismo ou exploração ao ar livre, são ideais para eles.

Capricórnio

Os capricornianos são responsáveis, ambiciosos e disciplinados. Eles apreciam o trabalho árduo e têm uma forte ética de trabalho. Oportunidades que oferecem progresso e reconhecimento a longo prazo, como finanças, administração, engenharia ou consultoria, são adequadas para eles.

Aquário

Os aquarianos são originais, independentes e humanitários. Eles apreciam a inovação e têm uma mentalidade progressista. Portanto, trabalhos que envolvam criatividade, tecnologia e trabalho em equipe para o bem-estar social, como desenvolvimento de software, pesquisa científica, ativismo social ou design de moda sustentável, são ideais para eles.

Peixes

Os signos de Peixes são compassivos, intuitivos e artísticos. Eles desfrutam da expressão criativa e têm uma profunda conexão com o mundo emocional. Por isso, oportunidades que lhes permitam canalizar sua sensibilidade e criatividade, como música, arte, terapia artística ou trabalho humanitário, são perfeitas para eles.