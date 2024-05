Nem Converse, nem Adidas! Estes são os tênis que serão a sensação em 2024, não podem faltar no seu próximo visual

Os tênis tornaram-se a peça básica por excelência, não só proporcionando looks confortáveis, mas também elegantes graças à sua versatilidade. Eles se tornaram testemunhas de eventos como casamentos até concertos divertidos, sem dúvida são o melhor aliado para qualquer ocasião.

ANÚNCIO

Por muito tempo, os favoritos foram os famosos Converse,, que se posicionaram como o calçado mais vendido desde décadas atrás, sendo usados por estrelas do rock e mudando os cenários do dia a dia de jovens gerações. Posteriormente, os Adidas ganharam terreno, razão pela qual os ‘Samba’ são um dos mais populares deste 2024.

Esses são os tênis que prometem libertar a coroa dos famosos Converse e Adidas Samba Pinterest (Pinterest)

No entanto, este 2024, prevê o sucesso de outro design que, sem dúvida, tens que experimentar alguma vez num dos teus looks, são chiques, confortáveis e farão com que pareças toda uma especialista em moda, aqui apresentamos-te o design de ténis que será um sucesso esta temporada.

Quais tênis serão tendência em 2024?

Com o lançamento da colaboração da ‘New Balance’ com Miu Miu, a famosa marca reafirmou seu nome no mundo da moda, conquistando um lugar no guarda-roupa das mulheres, demonstrando que se adapta de forma elegante aos looks, causando o mesmo efeito que os Converse e Adidas.

Além disso, estamos diante do auge da moda retrô, e é importante lembrar que a Balenciaga nos apresentou uma versão maximalista dos famosos tênis esportivos vintage, característicos dos 'pais de família'.

Desta vez, a versão muda um pouco, não se trata apenas da versão retrô, mas do design 574, que é um estilo muito mais casual e menos esportivo do que os anteriores, com sola contrastante e uma plataforma leve, sendo uma opção ideal se não quiser se aprofundar tanto na moda vintage.

Como combinar tênis 'New Balance' de forma elegante?

Se está convencida e gostaria de experimentar este design no seu próximo visual, ou algo parecido, então aqui te mostramos a chave para usá-los como uma verdadeira especialista em moda.

Não tenha medo de se aventurar em um estilo esportivo, garanto que você parecerá igualmente elegante, e lembre-se que os tênis coloridos também serão tendência em 2024, então você não deve ter medo de explorar novos designs e combinações.

New Balance 574 com jeans

Para um look casual, combina mom jeans com um top bandeau que destaque sua figura e acessórios esportivos como um boné, também pode adicionar uma camisa se não quiser chamar muita atenção para a área do abdômen. Complete com seus New Balance 574 e estará pronta com um visual chique para o dia.

New Balance 574 com blazer

Este tipo de tênis também é perfeito para um dia de trabalho, combine mom jeans ou slim jeans com uma camiseta branca e seu blazer favorito, por fim, complemente com seus tênis New Balance 574.

New Balance 574 com camisa branca

Se está à procura de um visual fresco para a estação, então aposte num look total em cores neutras, neste caso, uma camisa branca com calças ou jeans bege ou brancos, acrescente um par de New Balance 574 que contrastem.

New Balance 574 com saias de cetim

Adicione um toque de cor aos seus looks com saias de cetim que serão a sensação em 2024, escolha várias cores e combine com uma blusa bonita de mangas bufantes, vitoriana ou camisa, adicione um par de tênis para contrastar.

New Balance 574 com calças fluidas

As calças fluidas serão um sucesso, combine tênis coloridos com conjuntos completos, aqui temos um exemplo perfeito de um visual casual com toques de formalidade.