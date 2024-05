Botas de cowgirl em tendência para 2024 para combinar com minissaias e vestidos

As botas com vestidos são uma combinação perfeita nesta temporada

O tempo em que as botas de cowboy eram usadas apenas no outono ou inverno ficou para trás. Com o passar dos anos, esse tipo de calçado começou a aparecer nas passarelas do mundo adornando looks de primavera e verão.

Em 2024, de acordo com a revista Vogue, as passarelas de designers como Alaïa e Alexander McQueen se tornaram o complemento ideal em roupas com minissaias, vestidos floridos e saias midi, tornando as botas de cowboy um item essencial no guarda-roupa e uma tendência garantida.

Os especialistas destacam que a moda deste ano inclui diferentes designs de botas, pois têm o poder de definir e dar personalidade aos estilos da temporada.

Diversas fórmulas são vislumbradas para dar continuidade às tendências mais predominantes, desde combinações com mini-saias até looks compostos por minivestidos que ficam bem com botas na versão over the knee.

Entre as fórmulas, existem 5 estilos que são o máximo da temporada e aqui os mostramos:

Botas com saia longa

As maxi saias jeans estão em alta, além de serem uma peça básica no seu guarda-roupa. A combinação perfeita deve ser com uma t-shirt e botas de cowboy em cores neutras para um visual casual, mas elegante. Um extra para tornar este look mais chique é adicionar um cinto, óculos de sol, joias e uma bolsa.

Botas e vestido

Usar botas de cowboy com vestidos é uma das formas mais femininas de usar essa combinação. Curtos, midi ou longos, qualquer um é uma ótima opção que, bem estilizada, se torna um acerto.

Nesta temporada, o ideal é optar por vestidos com estampas florais e silhuetas mais boho.

Se estiver procurando um look mais noturno, um clássico vestido preto com um par de botas de cowboy nunca falha.

Botas de couro com vestido camisa curto

Combinar um par de botas cowboy na moda com um vestido camisa curto de manga comprida resulta num visual muito sofisticado. A peça pode ter detalhes bordados em diferentes tonalidades que podem harmonizar de forma elegante com as cores das botas em um de seus acabamentos mais clássicos.

Brincar com padrões e cores entre si pode resultar em algo muito interessante, algo que se destacará ainda mais se o acabamento das botas for em camurça ou uma textura similar. Cada detalhe conta.

Botas com mini saia lisa

Usar botas com uma mini saia é algo cada vez mais comum, mas se você adicionar suéteres de tricô, dá um toque jovial, especialmente se a peça de baixo for plissada, você pode usá-las sem problemas em um dia normal.

O estilo urbano é semelhante, mas neste as botas são usadas com detalhes de bordado chamativos e cores intensas, e também são usadas peças modernas como jaquetas de couro, casacos ou saias assimétricas.

Botas acima dos joelhos com saias curtas de babados

As dramáticas botas acima dos joelhos com designs estampados são uma combinação muito casual e jovial que não há nada mais estiloso do que com uma minissaia de babados e uma blusa de gola alta, sem mangas e com transparências.

Tudo indica que esta temporada será sobre explorar combinações menos esperadas. Este mesmo design foi replicado com mini-vestidos estampados e shorts acetinados.