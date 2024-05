Beleza grisalha: modelo Valéria Rossatti rompe padrões e estrela nova campanha internacional

Foto: WAY Model

Eleita pela poderosa grife Sisley Paris, a modelo brasileira Valéria Rossatti esbanja beleza e empoderamento em nova campanha internacional que acaba de ser lançada.

Nascida em São Bernardo do Campo, Valéria (@valeriarossatti) tem feito sucesso estrelando publicidades e desfilando em prestigiadas passarelas.

“Não dou importância para ‘regras’ como ‘madura não pode ter cabelo comprido’, entre outras coisas que nos fazem reféns de conceitos ultrapassados”, afirma.

A paulista de 49 anos começou a carreira como modelo em 2018, quase por acaso: “eu tinha a intenção de agenciar meu filho adolescente, mas acabei ouvindo: ‘queremos agenciar é você!’. Foi assim que tudo começou”, relembra.

Desde então, Valeria posou para a capa da Marie Claire, fez editorial para Vogue, além de inúmeras campanhas para marcas poderosas como Água de Coco, Hope, Chilli Beans e H.stern. Recentemente, cumpriu temporada de trabalhos na Europa.

Aposta da WAY - mesma agência de supermodelos como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini e Candice Swanepoel - Valeria chegou a cursar a faculdade de Moda, até despontar trazendo representatividade às campanhas e passarelas: “o mercado estava aberto para modelos ‘fora do padrão’. Eu estava no lugar certo e na hora certa”, afirma.

Mãe de dois filhos, Valeria rompe padrões ostentando belos e longos cabelos grisalhos, e fomenta organicamente o debate acerca do etarismo.

“Considero que o meu estilo de vida já seja naturalmente um manifesto em si. Tenho consciência do papel que ocupo na moda e na publicidade e sigo atuando com muito esmero, disciplina e amor”, finaliza.

