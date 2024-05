As varizes não discriminam ninguém: o que são e como preveni-las

Marianella tem 25 anos, segue uma alimentação saudável, pratica exercícios, estuda, trabalha e há alguns meses notou em suas pernas pequenos fios entre azul e roxo. Serão varizes? Essa ideia passou por sua mente. No entanto, por ser tão jovem, ela imediatamente descartou.

Embora muitas de nós tenham dificuldade em acreditar, as varizes são mais comuns do que podemos imaginar e não discriminam idade ou sexo. Homens e pessoas de todas as idades podem tê-las.

Marianella, ao perceber o que tinha nas pernas, foi ao médico e sim, ele confirmou que são varizes as veias visíveis, inchadas e de cor azul ou roxa que apareceram em suas pernas muito tonificadas.

O que são varizes?

De acordo com o Medline Plus, as veias possuem válvulas que ajudam a manter o fluxo sanguíneo em uma única direção em direção ao coração. Se as válvulas estiverem fracas ou danificadas, o sangue pode parar e se acumular nas veias. Isso faz com que as veias inchem, o que pode levar a varizes.

As veias varicosas são veias inchadas e torcidas que podem ser vistas logo abaixo da pele. Geralmente ocorrem nas pernas, mas também podem se formar em outras partes do corpo. As hemorroidas são um tipo de veia varicosa, por exemplo.

As varizes são muito comuns em homens e mulheres, mas têm maiores riscos:

As mulheres ou homens mais velhos

As pessoas com obesidade

As pessoas sedentárias ou que não praticam exercícios físicos

As profissões de risco onde pode passar muitas horas de pé ou muitas horas sentadas

As pessoas com antecedentes de familiares com varizes

Como detectá-las a tempo

É muito importante observar qualquer anomalia em suas pernas, como no caso de Marianella, que começou a ver manchas como fios. O ideal é procurar imediatamente um médico para o tratamento e assim evitar que as veias varicosas se tornem visivelmente inflamadas e proeminentes.

Existem alguns sintomas que podem indicar problemas de circulação venosa e aqui explicamos a você:

Pernas pesadas e cansadas

A sensação de peso nas pernas, especialmente após ficar em pé por longos períodos ou no final do dia, pode ser um sinal precoce de má circulação venosa.

Inchaço nos tornozelos e nos pés

A acumulação de líquido nos pés e tornozelos no final do dia é outro indicativo de que as veias podem ter dificuldades para devolver o sangue ao coração.

Cãibras nas pernas

As cãibras noturnas ou que ocorrem sem uma causa aparente podem ser um sinal precoce de varizes. Muitas vezes, elas podem ser dolorosas e perturbar o sono.

Mudança de cor na pele

Alterações na coloração da pele das pernas, como áreas que ficam mais escuras ou azuladas, podem indicar uma acumulação de sangue e ser um precursor de varizes.

Aranhas vasculares

São pequenas veias superficiais dilatadas que podem aparecer nas pernas e ser um indicativo precoce de problemas venosos subjacentes.

Como prevenir