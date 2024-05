Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Agora chega a hora de virar a página! Você está passando por um momento difícil, aonde o passado volta para lhe ensinar a não tropeçar na mesma pedra e que deve seguir em frente para progredir.

Touro

A luz o ilumina, mesmo quando o coração pesa. Evite isso tentando sempre perdoar e curar seu coração para se preparar para as coisas boas que acontecerão em sua vida. A vontade de resolver problemas o leva ao sucesso.

Gêmeos

Confie em sua força espiritual para realizar com sucesso tudo o que se propôs a fazer. É hora de tomar decisões para melhorar, crescer e ter a oportunidade de seguir em frente com generosidade e gentileza, aquilo que sempre carrega no coração.

Câncer

A sabedoria o liberta de prisões construídas pelos outros ou por você mesmo. Cerque-se de pessoas que transmitem positividade para sentir sempre aquela energia que o move a seguir em frente, apesar dos obstáculos.