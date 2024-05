Os 3 perfumes da Carolina Herrera favoritos das mulheres

A designer venezuelana Carolina Herrera, ao longo de sua vida construiu um império na indústria da moda e é a empresária mais importante destes tempos.

O mundo reconhece tudo o que ele fez em sua vida profissional e, aos 83 anos, continua vestindo mulheres da alta sociedade, realeza e celebridades mais importantes do mundo do entretenimento.

Em várias entrevistas, ela deu conselhos às mulheres para serem elegantes e sofisticadas depois dos 40 anos. Isso dividiu opiniões, mas suas recomendações se tornaram lei para se vestir bem.

Dentro de seu império da moda, Carolina Herrera se diversificou e tem sua própria linha de perfumes que encantam com seus aromas mais elegantes.

O certo é que cada produto é apetitoso para o olfato de qualquer um, além de ser desejável para colecionadores.

Entre notas de flores brancas, incensos, madeiras e cítricos, desdobram-se aromas eternos dos quais é impossível se cansar.

Das fragrâncias de sua coleção, estas são as mais recomendadas pelos especialistas:

Good Girl Blush

Trata-se de um perfume que cheira a baunilha, cítricos e flores. Ele possui notas de bergamota da Calábria e mandarina. Além disso, peônia, água de rosas (reciclada) e ylang-ylang das Ilhas Comores. Por fim, as notas de fundo são de baunilha de Madagascar e fava tonka.

212 VIP Rosé Love NY

De acordo com os especialistas, este perfume cheira a glamour. Suas notas de saída são de damasco, jasmim e extrato de grãos de café. Enquanto as notas de coração são de jasmim do Egito, frésia e acorde de almíscar leitoso. Por outro lado, as notas de fundo são de patchouli e extrato de grãos de café.

CH Pasión for Her

Estamos falando de um perfume que cheira a paixão pela vida. Contém notas de saída de pera, bergamota e folhas de violeta. Além disso, também contém pimenta de Madagascar, vetiver do Haiti, jasmim sambac e petalia.