O principal foco dos signos de Libra, Escorpião e Sagitário em maio de 2024

Maio de 2024 chega com energias poderosas para todos os signos do zodíaco. Confira a seguir qual serão os principais temas desse ciclo para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes:

Libra

Momento em que alguns segredos podem ser conhecidos e as relações são exploradas mais afundo. Não se retraia e não tema a intimidade, pois é hora de deixar o controle de lado e se aprofundar para compreender verdadeiramente. A superação estará em constante movimento, principalmente quando se trata de insegurança e refeição.

Escorpião

Intuição e contatos com o subconsciente. É hora de aprender com as informações que chegam e também prestar a atenção nas outras pessoas. Comece a realizar trocas mais valiosas, pois as parcerias são um grande foco desse mês também. Não se esconda mais!

Sagitário

Momento de muitos sonhos, mas também da necessidade de olhar para as demandas reais. É um momento de colocar algumas rotinas e ordens e se afirmar em alguns propósitos para viver melhor. O corpo e a mente se unem para alimentar os objetivos verdadeiros.