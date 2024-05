‘Feridas maternas’: evento discute saúde mental de mães e poder feminino; saiba como participar

O Dia das Mães se aproxima e temas que envolvem a maternidade estão em alta. Mas muito além da discussão em torno de presentes, um manifesto global visa debater um assunto delicado e importante: as chamadas “feridas maternas”. Liderado pela psicanalista Ana Lisboa, o evento gratuito sobre saúde mental será realizado simultaneamente em Portugal e em 20 cidades brasileiras no dia 11 de maio (veja mais abaixo como participar).

“Esse manifesto, gratuito e poderoso, busca despertar uma mentalidade mais próspera e segura, especialmente no mês em que celebramos o Dia das Mães”, afirma Ana Lisboa, que ressalta que o objetivo é valorizar o poder feminino com aulas presenciais que envolvem dança, mentoria e meditação. “A dança, em particular, é uma forma poderosa de cura, permitindo que as participantes liberem traumas e renovem sua força por meio do movimento corporal”, afirma a psicanalista.

Ana lidera uma das maiores comunidades sobre movimento Feminino e Mentalidade do Mundo, que tem quase 600 mil seguidores no Instagram. Ela explica que muitas mães sofrem com a falta de apoio, gerando as chamadas “feridas maternas”.

“Observamos uma quantidade significativa de mulheres que enfrentam desafios diários e se sentem isoladas. Esses encontros são a prova de que, unidas, elas possuem infinitas possibilidades para uma vida mais plena e saudável. Estamos não apenas abordando feridas longamente silenciadas, mas também celebrando e resgatando a essência feminina, muitas vezes esquecida”, ressaltou.

Como participar?

Em Portugal, o lançamento presencial do manifesto será realizado no domingo (5), das 17h às 18h. Depois, no dia 11 de maio, o evento será realizado simultaneamente naquele país e em mais de 20 cidades brasileiras.

“O manifesto é mais que uma celebração, é um encontro de cura e reconhecimento, justamente quando Portugal honra as mães. Em uma jornada que atravessa o Atlântico, o movimento também chega ao Brasil, em locais icônicos como São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Goiânia, além de cidades globais como Londres, França e Paris, todos simultaneamente no dia 11 de maio”, explicou Ana.

As interessadas podem se inscrever pela internet. Os endereços dos locais também estão disponíveis no site.