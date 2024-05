Exercícios para fazer em casal: conquiste um corpo atlético junto com a sua pessoa especial

Um dos problemas mais comuns ao exercitar-se é a falta de consistência, que geralmente não dura muito tempo quando se começa a treinar sozinho, mas se você se exercitar com alguém, poderá fazê-lo com mais frequência e por mais tempo.

ANÚNCIO

Neste sentido, reunimos vários exercícios que podem ser feitos em casal para treinar de forma mais divertida. Apenas lembre-se de fazer um aquecimento e alongamento antes de começar.

Abdominais com palmas em dupla

Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés bem apoiados no chão. Seu parceiro deve deitar-se na sua frente e entrelaçar os pés com os seus.

Agora, contraia os abdominais e estenda os braços para cima enquanto se levantam ao mesmo tempo para poder bater as palmas um no outro.

Apertem bem os pés para facilitar o exercício ao seu parceiro. Em seguida, retornem à posição inicial de forma lenta e controlada. Façam 10 repetições em três séries.

Pistol Squat ou agachamento unilateral assistido pelo seu parceiro

Coloque-se em pé na frente do seu parceiro, a uma distância de aproximadamente meio metro. Cruzem os braços e segurem as mãos firmemente. Um dos dois deve começar a dobrar ligeiramente as pernas, em seguida, transferir o peso para uma das pernas enquanto estende a outra. Uma vez embaixo, suba novamente de forma lenta e controlada para retornar à posição inicial.

Realize cinco repetições em uma perna, depois seu parceiro faz as cinco dele e completem mais cinco na outra perna. Isso conta como uma série, façam três.

Carrinho com flexão em dupla

Enquanto um está na posição de prancha, o parceiro deve levantar os pés do outro. Em seguida, quem está na posição de prancha começa a fazer flexões.

Eles devem manter os cotovelos perto do corpo e descer lentamente, enquanto o outro faz uma flexão de pernas e desce com seu parceiro. Façam 10 repetições e troquem de lugar, isso seria uma rodada, façam mais duas.