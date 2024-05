Viver sem carro: veja as 3 cidades onde você pode deixar o carro de lado

Em um mundo onde a mobilidade urbana e a qualidade de vida estão cada vez mais entrelaçadas, algumas cidades se destacam como verdadeiros exemplos de espaços onde o uso de carros se torna completamente desnecessário.

Um recente estudo realizado pela Time Out e Compare the Market AU apontou Munique, Milão e Varsóvia como as cidades mais caminháveis do mundo, destacando-se por sua infraestrutura e acessibilidade.

O charme de Munique

Munique, a capital da Baviera, foi classificada como a cidade mais caminhável do mundo. O estudo avaliou uma série de fatores como segurança, custos de transporte público, precipitação média, quantidade de trilhas e zonas livres de carros.

O centro de Munique é particularmente atraente para pedestres e ciclistas, com suas ruas de paralelepípedos e uma atmosfera histórica que encanta tanto locais quanto visitantes. A cidade oferece uma rede de ciclovias que se estende por 1,4 milhão de quilômetros, promovendo uma experiência de imersão cultural e histórica única.

Essas ciclovias não apenas facilitam o transporte, mas também conectam pontos de interesse como o Englischer Garten, um extenso parque que oferece um refúgio verde no meio da cidade.

Os amantes da cultura podem visitar locais históricos como o Residenz, antiga residência dos reis da Baviera, e a famosa cervejaria Hofbräuhaus, onde a tradição cervejeira de Munique é celebrada diariamente.

Milão e Varsóvia: elegância e acessibilidade

Em segundo lugar no ranking, Milão é reconhecida não apenas como uma capital da moda, mas também como um exemplo brilhante de mobilidade urbana.

A cidade possui uma vasta rede de ciclovias que totalizam 1,9 milhão de quilômetros, proporcionando um meio prático e agradável de explorar suas ricas ofertas culturais e arquitetônicas.

Varsóvia, que ocupa o terceiro lugar, oferece aos seus residentes fácil acesso a áreas livres de veículos, com três quartos de sua população vivendo a menos de um quilômetro de tais espaços. Este arranjo não apenas melhora a qualidade de vida urbana, mas também incentiva um estilo de vida mais ativo e sustentável.

Fonte: O Globo