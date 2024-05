Unhas com estampa de borboleta: a tendência viral adequada para todas as idades com estas ideias

De fevereiro a setembro, temos muita liberdade para ser criativas com nossa manicure, como estas unhas com estampa de borboleta. São a tendência que começa a contagiar influenciadores e celebridades do momento, que nos inspiram a sair da zona de conforto sem perder a sutileza.

ANÚNCIO

Do Glamour, apontam que “são lindas, delicadas e coloridas”, perfeitas para dar um toque cool às suas mãos nestes meses em que a cor e o brilho ganham tanto destaque, seja em formas amendoada, quadrada ou redonda.

Manicure minimalista

Se você é do tipo que prefere algo clássico, vai adorar essa ideia de unhas com estampa de borboleta. Elas consistem em uma base lisa alternada com duas unhas, no máximo, que possuem o belo design para torná-las visualmente mais atraentes. Vão ficar melhores em tons neutros e claros, como branco ou bege. Não se esqueça da camada de top coat para selar e pronto!

Metálicas

Se quiser elevar o nível do visual porque tem um evento, uma saída especial ou simplesmente gosta de impressionar, saiba que em 2024 as unhas metálicas em dourado ou prateado estão de volta com força. Isso pode ser deixado para detalhes da silhueta da borboleta e assim ficará, literalmente, radiante.

Borboletas com glitter

Por outro lado, também temos os esboços em glitter que permitem adicionar brilho e glamour de forma delicada e sutil. Nesse sentido, a chave é usar um esmalte neutro como base e, com um pincel, pintar as borboletas com esmalte com detalhes brilhantes, tornando-as únicas.

Efeito aquarela

Por último, se estás sentindo mais artística, podes impressionar com umas belas unhas de borboletas pintadas com efeito aquarela, que “se fundem entre si”, relata a Glamour, explicando que “para criar este efeito, precisarás brincar com esmaltes semitransparentes ou misturá-los com base coat para que seja mais fácil conseguir a transição de tons”.