Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário – Cartas 28 e 10

Cuidado com as situações da vida que afastam boas pessoas do seu caminho. Valorize quem é leal e se preocupar com você, independente das dificuldades.

Capricórnio – Carta 17 e 9

Não saia da sua verdade para agradar ninguém, pois isso pode causar prejuízos. Depois de uma partida dolorosa, as portas se abrindo e mostrando que tem muita luz lá fora e caminho para percorrer.

Aquário – Cartas 36 e 2

Olha só os caminhos se abrindo para objetivos e projetos! Ainda assim, não deixe de fazer a sua parte, colocando estudo e esforço para conseguir o que quer. As coisas boas são suas se você perseguir.

Peixes - 25 e 34

Tem notícia e pessoa do passado entrando na sua vida novamente de alguma forma. Cuidado com a melancolia atrapalhar o presente e especialmente quem está em uma relação feliz.