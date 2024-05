Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira quais são:

Leão – Cartas 32 e 6

Boas notícias chegam no seu lar e existe uma paz sendo retomada ou tornando tudo ainda mais leve. Aproveite esse momento com quem ama e floresça as relações que importam.

Virgem – Cartas 33 e 12

Na mesa de casa tem que sentar que é aliado, quem é bom. Tenha cuidado com as energias que você chama para o seu lar e saiba quem é de confiança e quem não é. Sua tranquilidade não tem preço. Viagens ou mudanças podem acontecer.

Libra – Cartas 36 e 31

Os caminhos se abrem, mas existem pessoas que podem tentar prejudicá-lo. É hora de ter os olhos abertos e cuidado com perdas e até roubos.

Escorpião – Cartas 20 e 27

Não se engane e bote fé nas suas intuições. Alguns sinais podem chegar e ainda é possível driblar os problemas no caminho.