Quer atrair boa sorte? Esta é a planta que deves colocar no teu quarto

Ter plantas em casa é uma decisão que muitas pessoas tomam no seu dia a dia. Estes elementos tornam-se uma alternativa muito valiosa na hora de decorar, além de oferecer uma série de benefícios como purificar o ar.

Uma das mais indicadas para estar no quarto principal da casa, também conhecida como malamadre, fita ou planta listrada, embora seu nome científico seja Chlorophytum comosum. Esta planta foi reconhecida pela Nasa como purificadora do ar doméstico, pois é muito eficaz na eliminação de monóxido de carbono e xileno, componentes poluentes que são perigosos.

Outro benefício atribuído a ele é que ajuda a absorver o calor, o que contribui para regular e equilibrar a temperatura da casa e, neste caso, do quarto.

O site Ecología Verde indica que esta é uma das espécies mais utilizadas pela filosofia chinesa do feng shui no contexto das plantas penduradas. No entanto, deve-se ter cuidado com a forma como são colocadas e evitar que tenham uma aparência muito murcha, pois acredita-se que, quando estão assim, podem transmitir negligência ou criar ambientes depressivos.

Desta forma, deve-se trabalhar para que sempre pareçam muito volumosas e eretas, pois dessa forma ajudarão a criar um ambiente positivo e a recarregar as energias todos os dias depois de desfrutar das horas de sono.

Diz-se que ao colocar esta planta nos quartos não só favorece o sono, mas também ajuda a eliminar o formaldeído presente no ar, absorver odores e manter alto o nível de oxigênio. Além disso, é ideal para atrair boa sorte, algo essencial para os moradores da casa.