Perfumes masculinos que são CLONES PERFEITOS de importados famosos

Adquirir um perfume importado é o sonho de todo colecionador. Contudo, dependendo da fragrância, seu valor pode ser um pouco mais elevado, o que pode fazer você repensar a compra.

Porém, para quem já conhece o mundo da perfumaria, sabe que existem empresas especialistas em perfumes contratipos, ou seja, que criam aromas inspirados em perfumes importados caros, mas com um preço mais acessível.

De acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, as fragrâncias a seguir são as que mais se destacam atualmente e que são verdadeiros clones dos importados. Confira!

Turathi Blue - Afnan

Inspirado em Le Gemme de Bvlgari

A nota de topo é Cítrica. As notas de coração são Âmbar e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli e Especiarias.

Bullet - Azza Parfums

Inspirado em The Most Wanted Parfum de Azzaro

Nota de Topo: Gengibre Vermelho. Notas de Corpo: Acordes de Madeiras e notas de Fundo Baunilha de Bourbon.

Aile de Pegasus - Parfum Brasil

Inspirado em Pegasus Exclusif da Parfums de Marly

Notas de topo em Pimenta Rosa e Cardamomo. Notas de âmbar, Musk, Patchouli e Fava Tonka, estão nas notas de corpo.

Attar Al Wesal - Al Wataniah

Inspirado em Ultra Male Jean Paul Gaultier

As notas de topo são: Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Canela, Sálvia Esclaréia e Cominho. As notas de fundo são: Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Cedro e Patchouli.

Ali - Pocket Parfum

Inspirado em 1 Million Royal

Notas de topo: Mandarim, Bergamota e Cardamomo. Notas de Coração: Folhas de violeta, lavanda e sálvia e notas de Fundo: Benzoim, Madeira de cedro e Patchouli Duo.

GL Embaixador GL

Inspirado em Stronger with You

As notas de topo são: Cravo-da-Índia, Violeta e Lima. As notas de coração são: Canela, Caramelo, Lavanda e Fruta Cristalizada e as notas de fundo são: Baunilha, Camurça, Fava Tonka, Âmbar, Vetiver, Cedro e Madeira Guaiac.