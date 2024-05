Diga adeus a elas! 4 cores de unhas que as mulheres elegantes ‘odeiam’ e nunca usariam

Se estiver pensando em ir ao salão para renovar a sua manicure, talvez esta informação seja útil para você, pois os especialistas já mencionaram quais são as cores que uma mulher bem-sucedida e elegante nunca deveria usar.

Desde o ano passado, as tendências de unhas se inclinaram para o minimalismo, o que resultou em um efeito limpo e estilizado nas mãos, destacando técnicas como a clássica francesinha, as unhas ‘leitosas’ (milky nails) e as unhas ‘nude’, que celebridades como Hailey Bieber e Jennifer Lopez têm usado com orgulho, popularizando-as nos salões de beleza.

Manicura elegante Unsplash (Unsplash)

Mas desta vez, não é uma técnica de manicure que vamos apresentar, mas sim, as cores que as mulheres elegantes nunca usariam, pois produzem o efeito oposto. No entanto, vale mencionar que cada um dos tons do círculo cromático possui sua própria beleza e permite que aqueles que os usam expressem parte de sua personalidade. Afinal, o mundo da moda serve como um meio para expressarmos quem somos através das roupas, acessórios e, neste caso, cores.

4 cores que você deve evitar porque reduzem sua elegância

Se você estiver planejando uma visita ao salão de beleza para mudar a sua manicure, tenha cuidado, estas são as cores que você não deve usar, pois podem diminuir a sua elegância. Aqui está uma lista das cores que não são a opção ideal.

Evite o amarelo a todo custo!

O amarelo pode ser uma arma de dois gumes, e é que apesar de refletir alegria, no caso da manicure pode ser contraproducente, pois faz com que suas mãos pareçam sem vida e doentes, além de te fazer parecer descuidada e informal.

Se ainda assim quiser experimentar esta cor nas suas unhas, opte pelo amarelo pastel, pois ao contrário da sua versão vibrante, as 'unhas de manteiga' são realmente favorecedoras.

Adeus ao coral!

A cor coral é difícil de combinar e pode fazer com que você pareça mais velha, tente não usá-la na sua manicure, pois poderia jogar contra você e arruinar todo seu look.

Diga 'não' ao azul vibrante!

Lembre-se de que menos é mais e, embora as cores cromadas estejam em alta, é melhor optar por tons pastel, especialmente nas unhas. Não podemos negar que é uma cor que reflete autenticidade e rebeldia, mas se você procura formalidade, então essa cor não é para você.

Esqueça as cores neon!

Conforme ditam as tendências deste 2024, o minimalismo, sobriedade e neutralidade são a melhor opção, então é melhor deixar de lado os tons neon ou fluorescentes, pois chamam muita atenção e isso pode ser prejudicial. Se estiver procurando por uma manicure verde, laranja ou rosa, use em tons pastel.

Que cor de unhas usar se quiser parecer elegante?

Se estiver procurando por uma manicure elegante que combine com qualquer um dos seus looks, então opte por cores como branco leitoso, tons nude, terracota, vinho, champanhe, preto e rosa claro, eles farão você parecer uma especialista em moda e também darão um efeito de limpeza às suas mãos.