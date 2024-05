Descubra qual o melhor horário para jantar e o que é melhor comer de noite

Com uma rotina corrida, algumas tarefas comuns do dia-a-dia acabam sendo negligenciadas. Uma delas é a alimentação, que caso não seja mantida de uma forma correta, pode acarretar em problemas de saúde com o passar do tempo.

Você provavelmente já ouviu a frase sobre o café da manhã ser a refeição mais importante, mas e a janta? Aonde ela fica nessa história?

Confira no texto a seguir qual é a melhor refeição para se fazer a noite e qual o melhor horário para a a janta.

Qual o melhor horário para jantar?

De acordo com Roseli Rossi, especialista em nutrição clínica funcional, fitoterapia e gastroenterologia, o ideal é jantar três horas antes de se deitar para dormir, pois desta forma seu corpo irá digerir os alimentos de forma correta.

“No máximo até às 19h para quem está ou não em emagrecimento. Terá menor possibilidade de azia e refluxo, mas também um sono de boa qualidade”, explica a especialista ao ‘Metrópoles’.

De acordo com a nutricionista, jantar até às 19h pode reduzir o ganho de peso e doenças metabólicas.

“Estudos demonstram que jantar muito tarde pode trazer maior risco de desenvolver obesidade e doenças gástricas, intestinais e metabólicas. É o caso de dislipidemias, diabetes e problemas cardiovasculares. Há ligação com a má qualidade do sono, além de trazer como consequência a falta de energia, disposição e desequilíbrios emocionais — irritabilidade e mau humor — para o dia seguinte”.

Melhor refeição noturna

Se o seu intuito é emagrecer, uma janta correta deve ser composta de vegetais crus e cozidos, proteínas magras e frutas ou optar por uma pequena quantidade de carboidratos de baixo índice glicêmico. Roseli sugere alimentos como sopa de legumes e frango, salada completa de atum ou salada colorida com filé de peixe, abóbora ou fruta, por exemplo.

Já os alimentos que devem ser evitados são “alimentos compostos por grande concentração de carboidratos, gorduras e de difícil digestão”, por isso é melhor evitar massas, sanduíches, pizzas, frituras, refrigerantes, sucos, empanados, doces e ultraprocessados.