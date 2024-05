Conheça a dieta anti-inflamatória de Yasmin Brunet e outros tratamentos para lipedema

Ao participar de um programa de televisão, a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet revelou que recebeu o diagnóstico de lipedema, uma doença que atinge quase exclusivamente mulheres. Questionada sobre o tratamento, ela compartilhou que busca por opções naturais, sem envolver procedimentos cirúrgicos.

A Dra. Fernanda Federico, cirurgiã vascular, explica que o lipedema é caracterizado pelo aumento das medidas dos braços e das pernas devido à inflamação da gordura. Entre os tratamentos possíveis estão: alimentação anti-inflamatória, atividade física, fisioterapia, drenagem linfática, medicamentos e, em último caso, lipoaspiração.

Com relação à dieta, ela se concentra na eliminação ou redução de alimentos que podem provocar inflamação no corpo, como açúcares refinados, gorduras trans e alimentos processados.

Em contrapartida, enfatiza o consumo de alimentos naturais e ricos em nutrientes que combatem a inflamação, como peixes ricos em ômega-3, frutas vermelhas, nozes e sementes, e vegetais de folhas verdes. Além disso, a hidratação adequada e a inclusão de especiarias anti-inflamatórias, como a cúrcuma, são componentes essenciais dessa dieta.

Outra característica comum do lipedema é a formação de celulites, que podem ser tratadas com GoldIncision. Um método que associa bioestimulação e descolamento das fibras que puxam a pele e formam os furinhos.

O Dr. Roberto Chacur, criador do método, esclarece que além de tratar a celulite, GoldIncision pode ajudar no controle do lipedema graças aos novos vasos sanguíneos formados a partir da bioestimulação e ao descolamento que alivia a pressão exercida pela gordura sobre os vasos.

O lipedema é uma condição tratada como doença pela OMS (Organização Mundial da Saúde) apenas em 2022 e atinge 10% das mulheres de todo o mundo. Muitas vezes ela é identificada com acúmulo de gordura por excesso de peso ou obesidade, quando, na verdade, é uma inflamação da gordura.

“O lipedema é uma condição médica crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura nas pernas, braços e às vezes no abdômen. Os sintomas do lipedema podem incluir desconforto, cansaço, hematomas frequentes e dor nas pernas e em outras regiões afetadas”, diz a Dra. Federico.

Outra opção de tratamento é o protocolo Lipecare Body, uma abordagem médica multidisciplinar que associa cuidados com a alimentação, técnicas e tecnologias para um tratamento completo. O Lipecare Body envolve acompanhamento com médico vascular e nutrólogo para acompanhamento nutricional, visando o reequilíbrio do organismo, principalmente com objetivo anti-inflamatório.

As técnicas e tecnologias utilizadas dependem de avaliação médica, mas podem envolver drenagem linfática, VelaShape, TransformX, Morpheus e até mesmo GoldIncision. ”O lipedema é uma doença pouco conhecida que precisa ser corretamente diagnosticada para receber um tratamento adequado, que proporcione alívio e melhor qualidade de vida”, afirma a Dra. Federico.

