Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário - Cartas 20 e 12

Cuidado com os perigos e dificuldades do caminho. Tente ouvir sua intuição e se prevenir confiando em seu sexto sentido e poder de proteção.

Recomendados

Capricórnio - Cartas 24 e 17

A justiça que trará seu equilíbrio emocional de volta acontecerá, principalmente se o culpado pelos problemas é uma terceira pessoa. Seja do passado ou do presente, as situações serão resolvidas a seu favor agora.

Aquário – Cartas 14 e 32

A vida agora é marcada por um grande amor e relacionamentos que evoluem cada vez mais no rumo da felicidade e estabilidade. Fique de olho na reciprocidade e no agradecimento daquilo que as pessoas fazem de bom por você, pois é momento de aproveitar e nutrir cada vez mais essa positividade.

Peixes - Cartas 21 e 6

Uma união é confirmada e compromissos podem dar passos importantes. Uma boa notícia para a vida amorosa. Apenas confie e plante o bem para colher coisas boas também.