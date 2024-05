Padilha mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - Cartas 28 e 27

A confiança não deve ser dada facilmente, mas existe alguém muito fiel que o acompanha nesse momento e é hora de ter coragem de confiar mais uma vez na lealdade do ser humano. Não fuja.

Virgem - Cartas 25 e 18

Momento de ter cuidado com gente que só atrasa a sua vida ou com a tendencia a seguir a onda de pessoas ou hábitos que só trazem dor, arrependimento e perdas. Muita coisa pode ter ficado no passado porque ali é seu lugar. Chegou a hora de crescer e fazer boas escolhas para não lamentar depois.

Libra – Cartas 30 e 13

Momento em que a sorte é firmada e confirmada em sua vida. Saiba aproveitar as oportunidades e agir com sabedoria, sempre muito atento a quem pode querer se aproveitar ou até trair a sua confiança; mantenha os olhos bem abertos.

Escorpião – Cartas 29 e 1

Um problema em sua vida precisa ser superado e você tem as virtudes para conseguir isso. Coloque sua sabedoria em prática e comprometa-se mais a criar a realidade que deseja e trará paz; está em suas mãos e é uma grande responsabilidade, especialmente se envolve o caminho de outra pessoa também.