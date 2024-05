Os quatro cristais poderosos com os quais você terá harmonia e proteção

Cristais: estas são as pedras mais poderosas para alcançar proteção e paz interna

Atualmente, manter a paz interior tornou-se uma prioridade para milhões de pessoas, que têm procurado alcançá-la através de diferentes métodos, desde terapias com especialistas em saúde mental até o uso de cristais, que não só equilibram suas energias, mas também os protegem das más vibrações ao seu redor.

ANÚNCIO

Alguns cristais têm tanto poder que se tornaram favoritos, pois eliminam as energias negativas, podendo ser usados de duas formas para obter essa proteção e harmonia: seja pendurados em casa ou carregados consigo.

Numa publicação da Cosmopolitan, Silvia Hill, autora do livro ‘Cristais e pedras curativas’, disse que “pendurar um cristal em casa é uma excelente ideia para proteger o lar de energias e influências indesejadas que possam entrar através de portas ou janelas. (...) Para carregar os cristais, você pode usá-los em um cordão ao redor do pescoço, no bolso, em uma bolsa ou em uma carteira”.

Recomendados

Estes são alguns dos cristais que podem te dar o que tanto está procurando.

1. Citrino

Esta pedra é um quartzo amarelo, frequentemente utilizado para afastar o mal, mas também para atrair dinheiro e prosperidade. Funciona como um bloqueador de energias negativas. Da mesma forma, é usada para potencializar a criatividade e, em termos de espiritualidade, ajuda a alinhar o terceiro chakra, o Manipura, localizado no plexo solar; e o sétimo, Sahasrara, que está localizado na cabeça.

2. Olho de tigre

Este cristal é conhecido por sua capacidade de aumentar a força interior e a confiança em si mesmo. Também acredita-se que ele protege contra a inveja e os maus desejos. Especialistas afirmam que seu poder é tão grande que é melhor usá-lo sozinho, para que não interfira nas vibrações de outros cristais. Sugere-se usá-lo no anel da mão esquerda ou em diferentes espaços da casa ou do escritório.

3. Turmalina negra

É considerada uma das pedras de proteção mais poderosas. Acredita-se que absorve e dissipa a energia negativa, além de proteger contra influências negativas externas. Para tirar o máximo proveito dela, é bom carregá-la em seu estado puro, sem polir.

“A turmalina negra não absorve a energia negativa, mas a expulsa para a terra, descarregando e liberando a pessoa dela”, conta o gemólogo especialista José Luis Alcaraz em seu livro ‘Pedras Curativas’, disse à Cosmopolitan.

4. Quartzo de cristal

O quartzo é considerado um cristal de energia universal, o quartzo transparente é usado para limpar, equilibrar e proteger o campo energético de uma pessoa. De acordo com o portal ¡Oh, La lá!, “Absorve, libera e regula a energia estagnada, desbloqueando-a. Além disso, é um limpador profundo da alma, que dissolve sementes kármicas e potencializa suas habilidades psíquicas”.