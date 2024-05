Os 3 signos que despertam com intuição em maio de 2024

Maio de 2024 chega com energias intensas e alguns signos podem contar com um grande aumento e poder da intuição. Confira quais são:

Touro

Existe muitos sentimentos vindo a tona, mas também uma conexão importante com subconsciente e intuição. Entender tudo o que chega agora pode ser uma luta que pede muito equilíbrio. É preciso refletir com calma sobre suas conquistas e os próximos passos, levando em conta tudo aquilo que vai além de reputação e superficialidade, mas se aprofundando em seus verdadeiros desejos.

Recomendados

Gêmeos

Além do despertar do amor-próprio e da cura, a intuição o iluminará agora com muitas informações e até mesmo sonhos reveladores. É hora de manter a energia em alta e otimismo para que sua autenticidade só aumente e você possa aproveitar as mensagens do momento. É uma fase de autodescoberta muito importante e é preciso que isso seja honrado.

Câncer

Momento de sair da zona de conforto externamente e internamente. Por isso, a intuição desperta e o ajuda a compreender novas perspectivas, especialmente quando se trata de relacionamentos de amizade e parcerias românticas. É hora de ser sério e objetivo, enxergando a verdade com coragem para assim poder realizar o que sonha de verdade. Algumas coisas que não servem mais podem ser abandonadas e existe renascimento.