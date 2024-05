O que são os sapatos pumps? A tendência para elevar seu visual e estilizar sua silhueta em 2024

(Oh my style!/Pinterest)

Um look não está completo se o calçado não for o correto. Por esse motivo, apresentamos os sapatos pumps, que elevam os looks sem muito esforço, transmitindo uma sensação de elegância clássica que nunca sai de moda. São perfeitos tanto para compromissos casuais quanto mais formais, então é um básico que todas deveríamos ter no armário.

Eles têm uma grande semelhança com os outros tipos de calçados fechados, mas têm pequenos detalhes que os caracterizam e fazem uma grande diferença para sua aparência e conforto.

O que são os sapatos pump?

Os sapatos pumps são um design visualmente atraente, fechado ao redor do pé e muito semelhante ao stiletto. Ao contrário deste modelo, apresenta um salto mais alto, acompanhado por uma ponta redonda ou triangular.

Da mesma forma, eles têm uma leve plataforma que proporciona maior estabilidade ao pé, tornando-os mais confortáveis e adequados para caminhar, ficar em pé por mais tempo ou dar um toque de modernidade ao seu visual. Como são atemporais, você também pode usá-los para eventos durante o dia ou à noite.

Sua versatilidade os torna muito camaleônicos, então podemos usar sapatos pumps combinados com jeans, saias longas e curtas, bermudas, calças sociais, vestidos, entre outros.

De acordo com a Vogue, também há outro detalhe que pode identificar este modelo, embora haja alguns que não o têm, que é a fita no tornozelo.

“Os sapatos de salto alto com tiras são a quintessência da feminilidade: seduzem com aquela tira fina que cruza o peito do pé ou, mais simplesmente, o calcanhar para um modelo sem calcanhar. Atam extremamente longos que sobem pelas pernas ou tecidos refinados que terminam no tornozelo, esses sapatos são perfeitos para criar o contraste ideal em seus looks”, apontam.