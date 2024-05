O que são as ‘unhas de parreira’, que estão revolucionando no Tik Tok

O Tik Tok chegou para marcar tendência nas redes sociais, desde danças, áudios e muito mais podem se tornar virais em um piscar de olhos. No entanto, desde o ano passado e após uma brincadeira, o termo ‘uñas parras’ se espalhou rapidamente, pegando muitas pessoas de surpresa, pois desconhecem a expressão bastante coloquial em alguns países.

Tudo começou quando um internauta comentou com Raúl Álvarez Genes, um streamer espanhol conhecido como AuronPlay, que ele tinha ‘unhas de parreira’, algo que não apenas o pegou de surpresa, mas ele não sabia o significado disso, então perguntou inocentemente e caiu na brincadeira. “Não me assustem, vou morrer?” e ele procedeu a procurar na internet o significado e descobriu: “Para coçar o saco...”

Em alguns países, essa frase é usada para se referir às unhas extremamente curtas que poderiam ser usadas para coçar certas partes do corpo. Desde que essa frase apareceu no espaço de Auronplay, ela se tornou ainda mais famosa e agora é dita com mais frequência para aqueles que têm esse tipo de unha.

No entanto, em alguns lugares da Venezuela, no início dos anos 2000, essa expressão era usada para se referir às pessoas que, pelo contrário, tinham as unhas extremamente compridas e eram perfeitas para coçar o traseiro. Na Colômbia, também é usada com essa conotação depreciativa.

Outros usuários do Tik Tok também caíram no jogo e usaram a plataforma para encontrar o significado, que muitas vezes é deixado escrito na caixa de comentários. Certamente muitas pessoas devem estar com pressa devido às suas ocupações e profissões, como chefs ou cozinheiros, enfermeiras, massagistas e garçonetes, entre outros.

Embora haja pessoas que tenham unhas muito curtas devido a alguma patologia como a onicofagia, que é o hábito de roer as unhas dos dedos das mãos e está relacionado a um transtorno obsessivo-compulsivo.