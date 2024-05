Não superou? Aqui estão os 5 motivos pelos quais um homem fala frequentemente de sua ex

Os motivos por que um homem fala frequentemente de sua ex |

É muito desconfortável sair com um homem que você gosta e que fala frequentemente sobre a sua ex, não só por ser repetitivo, mas também porque desperta todos os alarmes e inseguranças que possamos ter, algo muito válido e nada questionável da sua parte.

Isso muitas vezes acontece sem que a outra pessoa sequer perceba, pois ela assumiu como algo 'normal' ou é uma maneira de expressar o que vem reprimindo dentro de si. No entanto, os especialistas nos oferecem uma visão completa a respeito.

Os motivos pelos quais um homem fala frequentemente sobre sua ex

Compartilhar suas experiências

De acordo com Psicologia Online, uma das razões mais comuns para falar do ex é pela trivialidade da conversa. Você fez ele lembrar de algo ou ele quis te dar mais contexto sobre seu passado, então ele se sente à vontade para falar sobre isso naturalmente, mas internamente já superou. Se isso te gera dúvidas, você pode perguntar diretamente sobre seus sentimentos.

Se isto te aborrece, te incomoda ou te dá insegurança, você deve falar claramente com ele | (Freepik)

Ainda a ama

E é que, em alguns casos, pode sim ser uma representação de amor. Seu parceiro ainda sente coisas por essa pessoa e, por mais que queira disfarçar, é muito provável que algum gesto ou detalhe o denuncie. Principalmente quando é algo recente e ele está tentando preencher vazios com outra pessoa, então o luto ainda não foi completamente elaborado.

Ele quer te fazer ciúmes

Não é um sinal positivo de amor maduro, assegura a mesma fonte, mas pode ser que estejas a sair com alguém que prefere esse tipo de truques psicológicos para ganhar mais destaque, chamar a tua atenção ou provocar reações em ti, seja para se comprometer ou parecer irresistível.

Existem homens que processam suas emoções na hora errada e que podem não ter curado o rompimento com a ex | (Darko/Freepik)

É uma pessoa importante

Se o relacionamento terminou bem e ainda mantêm contato, pode ser que ele fale dela como alguém que admira, respeita e tem carinho, mas apenas como uma amizade. "Ou talvez tenham um círculo de amigos em comum. Isso cria um contexto no qual é muito provável que seu parceiro continue mencionando o ex em conversas presentes, embora de uma perspectiva diferente", explicam.

Voltou a procurar

Estaria te falando sobre a ex como uma forma de desabafar a pressão interna que sente entre o choque do passado com o presente, porque houve um encontro inesperado, ele voltou a procurá-la ou eles se seguiram novamente nas redes sociais.