Esta é a hora espelho mais poderosa para pedir seus desejos ao universo e que se realizem

Se quiser fazer um desejo ao universo e que ele ouça e o cumpra, então é recomendado fazê-lo na hora do espelho, e existem diferentes horas.

Estas horas espelho são aquelas que têm o mesmo número repetido, ou seja, 10:10 ou 13:13, e cada uma tem seu significado e seu poder.

No entanto, existe uma hora que é a mais poderosa, na qual o que você pedir geralmente se realizará, e vamos te dizer qual é, para que daqui para frente você peça seus desejos.

Qual é a hora espelho mais poderosa para pedir seus desejos ao universo

A hora mais poderosa em que você pode pedir todos os desejos que existem em sua vida e em seu coração, seja para o amor, dinheiro, trabalho, o que você quiser e precisar, é a 11:11.

Se fizer nesta hora, a energia do universo se moverá a seu favor e te concederá o que tanto pede, talvez não imediatamente, talvez tenha que fazê-lo muitas vezes, mas chegará.

É por isso que tantas pessoas depositam tanta fé nesse horário e muitas vezes o colocam em seus status ou o têm como papel de parede em seus celulares, pois é muito importante.

É conhecida como a hora ‘mágica e milagrosa’, pois o número 1 representa a expressão divina e ao repeti-lo quatro vezes, tem muito mais poder e magia e por isso é tão eficaz e importante.

Pode ser às 11:11 da manhã, ou da noite, ou até mesmo em ambos os horários, mas faça o pedido do seu coração com muita fé e com a certeza de que vai acontecer, e você verá como o universo vai te surpreender.

Então, daqui para frente, reserve esta hora sagrada para tirar um minuto e pedir o que mais deseja, e verá como sua vida mudará.