Em maio, a sorte e a harmonia explodem para 5 signos na Lua Minguante

Comece maio com uma Lua Minguante carregada de energias para mudar o rumo de forma positiva para os signos de Áries, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que se mobilizarão para encontrar harmonia, paz e prosperidade.

ANÚNCIO

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Será um mês de muito esforço e força de vontade para seguir em frente e superar todos os obstáculos que te impeçam de avançar. A coisa principal que você deve fazer é acreditar em si mesma, nas suas capacidades e, acima de tudo, na sua intuição para ter sucesso. Teu amor pela família e a liderança que exerce nelas te ajudarão a equilibrar as cargas e a fazer com que todos trabalhem por um mesmo propósito, a paz e a tranquilidade que o seu lar merece.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Você tem muitas coisas para resolver nesta etapa a fim de assumir novos desafios, o que significa que você deve ser firme nas decisões que tomar daqui para frente. As bênçãos chegam à sua vida porque seu carisma e generosidade com a família fazem de você uma pessoa próspera. Há estudos que você precisa concluir para poder avançar e alcançar seu sonho profissional. Seu parceiro é sua base e apoio para construir um futuro de sucesso.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

As suas emoções estão à flor da pele e por vezes as reações te impõem uma partida. Você és inteligente, com um carisma único, com o impulso de seguir em frente, ingredientes mais do que suficientes para teres sucesso. Por isso, deixe o passado para trás e avance para que você possa alcançar todos os seus objetivos e encontre a harmonia e felicidade que merece. Desfrute do amor dos seus e seja paciente, as bênçãos de Deus demoram, mas sempre chegam.”

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

A Lua minguante te dá aquele impulso energético que você precisava para avançar e progredir no âmbito profissional. Cuide dos egos e da inveja de pessoas que dizem estar contigo e te apoiar, mas falam mal de você pelas costas. Você sabe quem são e como pode afastá-los da sua vida. Avançar é o seu objetivo, desafiar os desafios é o seu propósito e você só o conseguirá sendo firme nas suas decisões e seguindo a sua intuição.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

A confiança em si mesma é a chave para superar qualquer desafio que surgir nos próximos dias. Você tem metas a cumprir e está focada para não cair e perder o rumo, mas se isso acontecer, não se preocupe, suas boas vibrações e sua vontade de seguir em frente lhe darão o impulso para se levantar e continuar. O apoio da família estará sempre presente quando mais precisar. As bênçãos logo chegarão à sua vida e você deve recebê-las com gratidão.