Ela é Kareena Kapoor, uma atriz indiana que está inspirando a nova tendência de maquiagem no TikTok

Não é segredo que o TikTok se tornou uma plataforma importante onde a criatividade floresce e as tendências surgem a um ritmo vertiginoso. Além disso, tornou-se uma janela para conhecer outras culturas e costumes, além de conteúdos de criadores de todo o mundo.

Desde truques de beleza inovadores até desafios de transformação, a plataforma tornou-se um viveiro para as tendências de maquiagem, cada uma com sua própria história intrigante sobre como surgiu e se espalhou pela comunidade de usuários.

Agora, artistas de maquiagem compartilham suas habilidades inspiradas em uma atriz indiana que estrela o filme Asoka.

O que é a tendência Asoka que está dominando o TikTok?

Se você esteve ativo nas redes sociais, provavelmente viu vídeos em que os criadores se vestem com trajes de noiva indianos, imitando a icônica música "San Sanana" do filme "Asoka" de 2001, estrelado por Shah Rukh Khan e Kareena Kapoor.

O filme mostra o que se supõe ser a antiga moda indiana, com delineador de olhos escuro e padrões geométricos no rosto e no corpo. Embora o filme não apresente trajes de noiva indianos modernos, suas cores vibrantes, maquiagem de olhos ousada, aparência geral dramática e joias de ouro se tornaram os destaques da tendência Asoka.

Enquanto se movem no ritmo da música, eles usam transições engenhosas para transformar gradualmente seus looks cotidianos em uma deslumbrante maquiagem de casamento indiana, revelando a transformação completa ao chegar ao clímax da música.

Ao contrário da estética nupcial tradicional ocidental, que se concentra em vestidos e véus brancos, a vestimenta e a maquiagem nupcial indiana estão impregnadas de uma paleta de cores vibrantes, ricos significados simbólicos e profundos vínculos históricos. A maquiagem nupcial indiana desempenha um papel fundamental nos rituais matrimoniais, realçando a beleza da noiva com pigmentos exuberantes e designs intrincados que refletem legados culturais e narrativas pessoais.

Em apenas alguns dias, a tendência '#asokamakeup' conquistou territórios desde a Rússia até os Estados Unidos e México, acumulando milhões de visualizações e curtidas no Instagram e TikTok. Este fenômeno não se limita apenas ao âmbito digital, mas transcende as redes sociais, atraindo a atenção para o filme original "Asoka".

Ela é Kareena Kapoor

Kareena Kapoor é uma atriz de destaque do cinema indiano, conhecida pelo seu trabalho na indústria cinematográfica de Bollywood. Nascida em 21 de setembro de 1980 em Bombaim (agora Mumbai), Índia, ela vem de uma família proeminente no mundo do cinema. É filha dos atores Randhir Kapoor e Babita Kapoor, e neta do lendário cineasta Raj Kapoor.

Fez sua estreia em Bollywood em 2000 com o filme "Refugee", que lhe rendeu elogios da crítica e abriu caminho para uma bem-sucedida carreira na atuação. Desde então, estrelou inúmeros filmes de sucesso em uma ampla gama de gêneros, consolidando-se como uma das principais estrelas da indústria.

Ao longo de sua carreira, Kareena Kapoor recebeu vários prêmios e reconhecimentos por seu talento como atriz, incluindo vários prêmios Filmfare.

Além de seu trabalho no cinema, também foi embaixadora de várias marcas e uma figura influente na moda e estilo de vida na Índia.

Com seu carisma na tela e sua versatilidade como atriz, Kareena Kapoor deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica indiana e continua sendo uma das personalidades mais queridas e respeitadas em Bollywood.