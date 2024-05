Duas chuvas de meteoros vão selar o destino nos primeiros 10 dias de maio

O quinto mês do ano começará com duas chuvas de meteoros, que ocorrerão nos primeiros 10 dias. São as Eta Acuáridas, que atingem seu pico em 5 de maio, e as Eta Líridas, que atingem seu pico em 10 de maio, de acordo com informações do portal especializado em astronomia Star Walk.

A primeira produzirá cerca de 50 meteoros por hora no pico, e o melhor de tudo é que serão claramente visíveis, já que ocorrerá poucos dias antes da Lua nova. Por outro lado, as Eta Líridas não são tão intensas, então apenas cerca de três meteoros serão visíveis por hora. A verdade é que ambos eventos influenciarão a sorte de alguns signos.

Áries

A perseverança trará bons frutos, porque finalmente você receberá o dinheiro que merece por não ceder diante das adversidades. Você tem sido constante e dedicado para que todas as condições se alinhem e você possa cumprir as metas impostas a cada mês. Não foi fácil, mas você receberá uma boa remuneração com a qual poderá finalizar alguns trâmites importantes para definir uma situação em sua vida.

Touro

Não subestime aquela pessoa que parece ser submissa e pouco comunicativa, porque mesmo que essa seja realmente sua personalidade, eles têm tanto ou mais potencial do que você. Eles sabem fazer tudo sem tanto alarde e aproveitam os momentos de silêncio a seu favor. Assim, trabalhe no seu próprio caminho e sempre a veja como alguém bastante competente. Não há inimigo pequeno. Um dos dois ficará com a posição ou o incentivo, e será quem melhor se saiu.

Virgem

Uma pessoa muito próxima a você, com quem você compartilhou, não aguentará mais e te dirá tudo o que sente. Já não deseja ser seu amigo, seu vizinho ou colega, quer fazer parte da sua vida como parceiro. Ele tem muito do que você procura em alguém, mas como nem tudo é perfeito, você terá que colocar na balança esses aspectos que não te agradam. Finalmente, você saberá que não está sozinha apaixonada. Agora vocês devem deixar de lado tantas expectativas e viver mais o que sentem um pelo outro.

Sagitário

A relação com um membro da família pode complicar-se devido a uma má comunicação, na verdade, será principalmente porque um dos envolvidos fará suposições sobre o outro e, pior ainda, tomará decisões que não lhe correspondem. Cada um defenderá o seu ponto de vista e você terá que intervir para pôr fim através de uma mediação, o que será difícil de conseguir, pois nenhum cederá à primeira.