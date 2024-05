Até 5 de maio, a harmonia e a prosperidade serão fundamentais na vida de 5 signos

Maio começou com a Lua em quarto minguante, que irá surgir no meio da noite e permanecerá no firmamento até pouco antes do amanhecer, a partir da constelação de Capricórnio, para depois dar lugar à conjunção com Saturno na próxima sexta-feira, dia 3, a partir de Aquário, e precisamente, é de lá que surgirá a chuva de estrelas que roubará o espetáculo noturno no sábado, dia 4, quando as Aquáridas estarão em seu auge, de acordo com o portal In the Sky. Tudo isso trará harmonia e prosperidade para os seguintes signos:

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

É um bom dia para se aproximar de familiares e amigos, seja pessoalmente ou através da tecnologia, mas dedicar algumas horas para fortalecer esses laços enriquecerá sua alma e será muito benéfico para o seu bem-estar emocional e mental, pois servirá como uma fuga dos desafios que você enfrentou nas últimas semanas e que consumiram parte de sua energia vital de motivação. Você se sentirá fenomenal. Seria ótimo se pudessem coordenar para que isso aconteça com mais frequência ou estabelecer um dia por mês para o reencontro.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Por mais crítica que seja a situação em sua casa, procure resolver com tudo o que tem à mão, esgote todos os recursos, mas tente não pedir dinheiro emprestado, pois pode trazer uma série de conflitos que vão minar sua energia e alegria. Você pode achar que não é fácil, mas sempre encontrará a resposta. Se não tiver outra opção, então olhe bem para quem pedir, certifique-se de que seja alguém de extrema confiança, que não se torne seu inimigo depois.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

A paz retornará ao lar que você compartilha com seu parceiro porque decidiu fechar alguns ciclos bastante turbulentos em sua vida. Já era hora de dizer adeus e focar no que realmente acrescenta, que te faz avançar. Não terá mais nada te atormentando em sua cabeça. Você está no momento que desejava há tantos anos, e não permitirá que seus medos ou frustrações sabotem esta fase tão grandiosa.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você está muito indecisa sobre o rumo que deve tomar em breve. Está entre duas decisões bastante arriscadas, mas na realidade uma mais do que a outra. Pergunte a si mesmo se realmente vale a pena arriscar a sua segurança e integridade física, emocional e mental por esse sonho que está disposta a perseguir. Se os seus familiares ou filhos são sua maior motivação, mais ainda deve pensar muito bem para onde irá, isto pode ser uma questão de vida ou morte.