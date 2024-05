As revelações desta quinta (2) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Áries

Se você tem problemas de orgulho, tente dizer a essa pessoa especial que sente muito e continue amigo se não puder mais ser um casal. Serão dias para fechar novos negócios e você se aventurar a criar novos caminhos de trabalho.

Recomendados

Touro

Para comemorar seu aniversário, recomendo acender uma vela branca e usar roupas novas em cores vivas para atrair energias positivas para sua vida.

Gêmeos

Você terá dias de boas notícias no trabalho, finalmente será reconhecido pelo seu desempenho no trabalho e isso fará com que você se sinta maravilhoso.

Câncer

Chegada de dinheiro extra com trabalhos adicionais. Cuidado com o ciúme, não controle tanto o seu parceiro para evitar brigas sem motivo.

Leão

No trabalho estão chegando mudanças importantes na realocação de pessoal, converse com seus superiores para que eles considerem você para um cargo melhor.

Virgem

Coloque tudo o que você tem pendente em ordem, cuide dos problemas nervosos e da pressão. Exercite-se e alimente-se de forma saudável para melhorar seu bem-estar.

Com informações do site Nueva Mujer