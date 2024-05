As ombreiras estão de volta em maio e aqui estão 3 looks para usá-las e ficar super chique

As ombreiras foram um elemento distintivo dos anos 80 e agora fizeram um retorno triunfal no mundo da moda contemporânea. O que antes era considerado um acessório exagerado e chamativo, agora foi reinventado como uma declaração de estilo ousada e poderosa para você parecer chique.

Na década de 80, as mulheres adotaram as ombreiras (também chamadas de ‘shoulder pads’) como símbolo de empoderamento e emancipação, inspiradas na estética masculina da época. Desenhadas para criar uma silhueta mais estruturada e angular, elas se tornaram um elemento básico nos ternos e conjuntos de negócios das mulheres profissionais daquela época.

Moda

Embora tenha havido uma temporada em que deixaram de ser usadas por serem consideradas ‘antiquadas’, finalmente fizeram um retorno triunfante e aqui nós te dizemos como usá-las.

Looks com ombreiras para estar na moda

Na moda atual, as ombreiras são apresentadas em uma variedade de estilos e designs para se adequarem a uma ampla gama de gostos e preferências. Desde blazers estruturados até vestidos elegantes e bodysuits casuais, as ombreiras estão aparecendo em todas as peças imagináveis, adicionando um toque de drama e sofisticação a qualquer conjunto.

Tenha um visual sofisticado para uma ocasião formal

Moda

Um blazer com ombreiras é uma peça-chave que adiciona uma dose de elegância e poder a qualquer visual. Ao escolher uma calça de cintura alta combinando, você conseguirá uma silhueta estilizada e favorável que realça a figura feminina. Além disso, este conjunto é versátil e se adequa a diversas ocasiões, desde reuniões de negócios até eventos sociais mais formais. Claro que não precisa ser em tons neutros, você pode optar por cores vibrantes na temporada, como o rosa.

Para completar o visual, você pode adicionar acessórios minimalistas e sapatos de salto alto para um toque final de sofisticação.

Look elegante para um dia de escritório

Moda

Optar por uma blusa de manga comprida com ombreiras é uma escolha versátil que pode instantaneamente elevar qualquer conjunto. Esta peça traz uma dose de sofisticação e estrutura, graças às ombreiras que realçam a silhueta de forma elegante. Uma opção é escolher um body com ombreiras sem mangas e com decote em V.

Ao combiná-la com jeans ou calças de cintura alta, você conseguirá um equilíbrio entre o casual e o refinado, criando um visual que é ao mesmo tempo relaxado e chique. Para completar o look, um par de sapatos de salto adicionam um toque de glamour e alongam a silhueta, enquanto brincos chamativos podem trazer um toque de brilho e personalidade.

Um look charmoso e elegante

Moda

Para conseguir esse visual, opte por um vestido midi com ombreiras. Trata-se de uma peça que combina a elegância do vestido midi com o toque estruturado das ombreiras, criando uma silhueta favorável e chamativa. Você pode escolher um vestido com uma estampa marcante, como flores ou poás, para adicionar um toque de estilo e personalidade, ou optar por uma cor vibrante que realce sua figura.

Complete o visual com um par de sandálias de salto alto para alongar visualmente as pernas e uma bolsa de mão que complemente o conjunto. Um visual perfeito para uma ocasião especial ou uma saída noturna onde você queira parecer elegante e chique.